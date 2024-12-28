الشارقة يمثل أندية الإمارات في «دولية دبي لكرة السلة»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، عن مشاركة نادي الشارقة في منافسات النسخة الـ34 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقررة من 24 يناير إلى 2 فبراير المقبلين، ممثلاً لأندية كرة السلة الإماراتية.

ويشارك الشارقة رفقة منتخب الإمارات الوطني في نسخة العام الجديد، بعد مشاركة النصر في نسخة الدورة الماضية.

وتُعد بطولة دبي الدولية لكرة السلة محطة إعداد رئيسة ضمن برنامج تجهيز منتخبنا الوطني لخوض النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، والتي سيواجه فيها منتخبي سورية ولبنان.

يُذكر أن نادي الشارقة يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين البارزين في صفوف المنتخب، ويُعد من أبرز الفرق المنافسة في بطولات كرة السلة على الصعيد المحلي إلى جانب شباب الأهلي المتسيد للألقاب، فضلاً عن النصر والوصل.