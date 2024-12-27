المنتخب يطلب الحلوى العُمانية «مرتين» اليوم

يخوض المنتخب الوطني مواجهة مصيرية في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عندما يلتقي مع منتخب عمان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، اليوم في الساعة 6:30 مساءً على استاد جابر المبارك، إذ إنه لا بديل أمام «الأبيض» غير تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويدخل المنتخب اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها بتعادله مع قطر في الجولة الأولى 1-1، ثم الخسارة أمام الكويت 1-2، أما «الأحمر» فيمتلك في رصيده أربع نقاط من تعادل مع الكويت 1-1، ثم فوزه على قطر 2-1.

ويمتلك المنتخب أكثر من فرصة للتأهل عن طريق الانتصار، أبرزها الفوز بفارق أكثر من هدف، ما يمنحه بطاقة الصعود إلى «المربع الذهبي» مباشرة، أو الانتصار بفارق هدف، وترقب نتيجة المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تجمع الكويت مع قطر، إذ إن انتهاء اللقاء بالتعادل أو فوز «الأزرق» أو انتصار قطر بفارق أكثر من هدف يعني تأهل المنتخب الوطني في المركز الثاني، بينما في حال فوز «العنابي» بفارق هدف، يعني تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط نفسه وفارق الأهداف، ويصبح «اللعب النظيف» هو الفاصل في تحديد المنتخبين المتأهلين إلى نصف النهائي، وفي حال استمرار التساوي بينها يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة والمنتخبين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني.

ومن المقرر أن يجري المدرب البرتغالي باولو بينتو تغييرات على تشكيلة الفريق، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، بعدما تأكد غياب اللاعب كوامي لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكويت.

ويمتلك المدرب البرتغالي خيارات جيدة في خط الدفاع للمشاركة أمام عمان، حيث يبرز كل من ماكنزي هانت ومحمد العطاس كأبرز المرشحين للبدء ضمن التشكيلة الأساسية للقاء.

ويأمل المنتخب أن يستعيد ذاكرة الانتصارات في كأس الخليج، حيث إن آخر فوز حققه كان في نسخة 2019 «خليجي 24» في البحرين، عندما تغلب على اليمن بثلاثة أهداف دون رد في 26 نوفمبر 2019، قبل أن يخسر أمام العراق بهدفين دون رد ومن قطر 2-4، وفي «خليجي 25» بالعراق خسر المنتخب أمام البحرين 1-2، ومن الكويت 0-1، وتعادل مع قطر 1-1، أما في النسخة الجارية كرر النتيجة نفسها مع «العنابي» ثم خسر أخيراً أمام الكويت.

من جهته، قال المدرب البرتغالي، باولو بينتو، في مؤتمر صحافي: «لا بديل عن الفوز والتأهل.. وعلينا إيجاد الحلول للوصول إلى مرمى المنتخب العماني القوي»، وأضاف: «لم أقرر حتى الآن التشكيلة الأساسية لكن بالتأكيد ستضم يحيى نادر، وخليفة الحمادي رغم ارتكابه أخطاء قاتلة في المباراة الماضية أمام الكويت»، وتابع: «أدعو الجميع إلى الهدوء وعدم القلق، فيجب التحكم في المباراة من خلال أمور عدة واختيار الإستراتيجية الصحيحة».

بدوره، قال المدرب العماني رشيد جابر: «المباريات أمام منتخب الإمارات دائماً يكون فيها حافز وأداء جيد لكنها تحتاج إلى رغبة كبيرة وثقة عالية»، مضيفاً: «جميع حسابات التأهل موجودة لكل المنتخبات، لكن أتمنى ألا نشاهد أخطاء تحكيمية تؤثر في سير المباريات».

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