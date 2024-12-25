«الأبيض» يخسر أمام الكويت بخطأي خليفة الحمادي

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الكويتي (1-2) في المباراة التي جمعتهما، أمس، في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة حالياً في الكويت، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وعانى «الأبيض» تكرار أخطاء مدافعيه، إذ ارتكب خليفة الحمادي، هفوتين دفاعيتين قاتلتين، حينما قطع اللاعب الكويتي محمد دحام الكرة منه، لينفرد بالحارس خالد عيسى ويضعها على يمينه، مسجلاً الهدف الأول للمنتخب الكويتي، «16»، وفي خطأ ثانٍ أعاد الحمادي الكرة إلى الحارس خالد عيسى، لكن معاذ العنزي وصل أولاً إلى الكرة وراوغ الحارس، ووضع الكرة في المرمى «89»، مسجلاً الهدف الثاني.

وهو الخطأ الثالث على التوالي الذي يرتكبه مدافع «الأبيض» الحمادي، بعدما تسبب في ضربة الجزاء التي سجل منها أكرم عفيف هدف التقدم للمنتخب القطري على «الأبيض» في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل (1-1).

ويدخل المنتخب الوطني مباراته المقبلة ضد عُمان في الجولة الأخيرة، وليس لديه أي خيار سوى الفوز، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تجمّد رصيده عند نقطة واحدة، بينما رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى أربع نقاط.

وكان المنتخب الوطني قد استهل اللقاء بأفضل طريقة، حينما تقدم في وقت مبكر بعد هجمة منظمة من جهة اليمين، توغل من خلالها حارب عبدالله ليضع الكرة من فوق حارس منتخب الكويت، وأكملها كايو في المرمى، «5».

وبعدها لاحت لـ«الأبيض» الفرصة من جديد لتعزيز تقدمه، من كرة وزعها ميلوني إلى ليما الذي سدد في المرمى، لكن الحارس خالد الرشيدي أبعدها إلى ركنية.

وعاد محمد دحام ليهدد مرمى «الأبيض» بانفراد آخر، لكن خالد عيسى تصدى للمحاولة هذه المرة.

وتغاضى الحكم الموريتاني دحان بيدا، عن طلب لاعبي «الأبيض» باحتساب ضربة جزاء بعد تعرّض حارب عبدالله للعرقلة داخل الصندوق من قبل المدافع الكويتي مشاري الغنام، وهو الأمر الذي تكرر في لعبة أخرى مشابهة، لكن من دون أن يصدر عن الصافرة أي قرار.

وواصل المنتخب الوطني ضغطه على مرمى الكويت، وحصل على العديد من الفرص لاستعادة تقدمه، كان أبرزها رأسية يحيى الغساني، التي علت العارضة بقليل.

ومنع القائم «الأبيض» من هدف مُحقق من تسديدة يحيى الغساني، التي أنهى بها هجمة كانت منظمة، ليُبعدها الدفاع بعد ذلك إلى ركنية.

ومع العودة من الاستراحة واصل المنتخب الوطني أفضليته، لكن كايو أبى أن يُسجل من فرصة سهلة حينما تابع كرة مرتدة من حارس الكويت ليُكملها في المرمى، لكن الكرة ارتطمت بقدم المدافع مشاري الغنام وتحولت إلى ركنية.

وحصل منتخب الكويت على أخطر فرصة له في الشوط الثاني من ضربة ثابتة من مكان مثالي في مواجهة المرمى، إلا أن يوسف ناصر سدد في الحائط البشري.

وأضاع برونو أوليفيرا فرصة محققة حينما تلقى تمريرة وهو على مسافة قريبة من المرمى، لكنه لعبها بغرابة شديدة فوق العارضة.

وتلقت مساعي «الأبيض» للفوز ضربة قوية، بتعرض المدافع كوامي للطرد قبل أن يستقبل الهدف الثاني الذي فاز به منتخب الكويت.