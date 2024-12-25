منتخب عُمان يكسب نقاط قطر بالواقعية

قلب منتخب عُمان تأخره بهدف أمام نظيره القطري إلى فوز مثير (2-1)، أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقامة حالياً في الكويت.

وتقدم المعز علي بهدف مبكر للعنابي القطري بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، لكن عصام الصبحي أدرك التعادل للأحمر العُماني من ضربة جزاء في الدقيقة (20).

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، تقمّص الصبحي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولمنتخب عُمان.

لعب المنتخب العُماني بواقعية خلال المواجهة التي أُقيمت على استاد جابر المبارك، إذ ترك لاعبوه الأداء لمنافسهم، وكسبوا في المقابل نتيجة اللقاء، ليعززوا من حظوظهم في التأهل للدور الثاني بعد الوصول إلى النقطة الرابعة، بينما تجمدت نقاط «العنابي» عند نقطة واحدة.

وعلى مدار شوطي المباراة كان الجانب القطري الأكثر خطورة بالفرص الكثيرة التي حصل عليها لاعبوه، كما أنهم لم يستثمروا الهدف المبكر الذي كان قد سجله المهاجم المعز علي، ومع مرور الوقت تماسك لاعبو المنتخب العُماني ولم يتأخروا كثيراً في العودة إلى أجواء اللقاء، إذ حصلوا على ركلة جزاء سجلها اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة (20).

وانطلق الشوط الثاني بمحاولات قطرية خطرة لم يكتب لها النجاح، غير أن الجانب العُماني استثمر فرصة وسجل هدف التقدم بعد أداء جماعي رائع عبر لاعبه عصام الصبحي.

وشهدت الدقائق الأخيرة مجموعة فرص محققة للمنتخب القطري إلا أن لاعبيه تفننوا في إضاعتها، بينما استبسل خط الدفاع العُماني ومن خلفهم حارس مرماهم، ما منحهم الفوز والخروج بالنقاط الثلاث.