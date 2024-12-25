24 لاعباً في قائمة منتخب الدراجات للبطولة العربية

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة العربية للمضمار، التي تنطلق اليوم في مصر على مضمار القاهرة الدولي، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعباً ولاعبة يتنافسون في مختلف فئات المضمار، فيما يترأس البعثة المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية. ويشارك في البطولة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات والأعمار، يتنافسون في 44 سباقاً.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات الهوائية منصور بوعصيبة، أن المنتخب استعد بأفضل صورة، طامحاً لتحقيق إنجاز جديد بعد الحصول على 32 ميدالية في النسخة الماضية من البطولة.