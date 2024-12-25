أم علي: أهل الكويت لم يقصروا مع جمهور الأبيض في «خليجي 26»

أعربت (أم علي) أشهر مشجعة إماراتية عن سعادتها بوجودها في الكويت خلف المنتخب الوطني المشارك في بطولة «خليجي 26»، مشيرة إلى أن أهل الكويت لم يقصروا مع جمهور الإمارات، وقدموا لهم كل الدعم والتسهيلات، وأوضحت أنها لم تواجه خلال رحلتها إلى الكويت أي مشكلات أو عقبات، خصوصاً أنها اعتادت على السفر خلف «الأبيض» في كل مكان.

المشجعة الإماراتية (أم علي) اسمها كاظمية إبراهيم، وتعشق كرة القدم منذ صغرها، وتتنقل خلف منتخب الإمارات دعماً له منذ أكثر من 35 عاماً، ودائماً تساند «الأبيض» في المحافل الدولية المختلفة، خصوصاً في بطولات «كأس الخليج»، وذلك رغم كونها من أصحاب الهمم وتستعين بمقعد متحرك في تنقلاتها.

وعُرِف عن (أم علي) أنها تعاني ارتفاع ضغط الدم أحياناً، بسبب تفاعلها مع أحداث المباريات، لكن هذا لم يثنها يوماً عن مساندة منتخب الإمارات، كما أن المشجعة السبعينية تتابع أيضاً مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وهي من جماهير نادي الوصل.

وقالت (أم علي)، لـ«الإمارات اليوم»، خلال وجودها في سوق المباركية في مقدمة الجمهور الإماراتي الذي توجه إلى الكويت لحضور مباراة «الأبيض»: «بطولة رائعة، واللاعبون مجتهدون قدموا ما عليهم في مباراة قطر، وكانوا يستحقون الفوز، إن شاء الله المنتخب سيفوز ويتأهل إلى نهائي البطولة الخليجية ويُتوّج بها لتكملة مشوار المنتخب نحو كأس العالم».

وعن رأيها في استضافة الكويت للحدث الخليجي، أضافت: «الأجواء مثالية، أهل الكويت لم يقصروا معنا، قدموا لنا كل الدعم، على رأسي أهل الكويت وجمهوره، بطولة خليجية رائعة وتجمع عربي، الكويت نجحت بتفوق في تنظيم البطولة واستقبال الجماهير من مختلف الدول».

وتستضيف الكويت البطولة حتى الثالث من الشهر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تم تقسيمها إلى مجموعتين، جاء الأبيض الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت وقطر وعُمان.