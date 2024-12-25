رينار: حان وقت استيقاظ المنتخب السعودي

قال إيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي، إنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام البحرين في الجولة الأولى، وإن الفريق ليس في وضعه الطبيعي منذ أشهر عدة، وقد حان وقت الاستيقاظ.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي، أمس «المنتخب السعودي منذ أشهر عدة ليس في وضعه الطبيعي، وقد حان وقت الاستيقاظ. هذا لا يمنع أن نكون إيجابيين في الفترة المقبلة. يتعين علينا النظر بشكل جيد للموقف الحالي ونؤدي ما علينا. رسالتنا للمشجعين أن علينا ألا نيأس. تتبقى مباراتان في دور المجموعات وبعدها سنركّز على تصفيات كأس العالم».

وأكد رينار أن دور المجموعات في «خليجي 26» يضم ثلاث مباريات، والأهم فيها احتلال أول مركزين بين أربعة منتخبات للتأهل لقبل النهائي.