«كلاسيكو» متجدد بين العين والجزيرة اليوم

يقص فريقا الوصل وبني ياس في الساعة 4:50 من عصر اليوم شريط مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، فيما يتجدد لقاء العين وضيفه الجزيرة في الساعة 19:45 بعد أسبوع واحد من «الكلاسيكو» الذي جمعهما في دوري أدنوك للمحترفين وكسبه «الزعيم» 3-1.

وفي المباراة الأولى، يستقبل الوصل نظيره بني ياس على استاد زعبيل في مواجهة تتحد فيها رغبة الطرفين في تحقيق الانتصار، كما يمران تقريباً بالظروف الصعبة نفسها المتعلقة بسوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ويخوض أصحاب الأرض اللقاء وهم مطالبون باستعادة توازنهم سريعاً، بعد خسارتهم خلال 10 أيام فقط للقب السوبر في مواجهة شباب الأهلي، وهزيمتهم أمام المنافس ذاته في بطولة الدوري ضمن الجولة العاشرة، وهو ما سيتطلب من «الإمبراطور» تصحيح المسار في لقاء اليوم بتحقيق انتصار يضع به قدماً في نصف النهائي.

وفي المقابل، لا يمر بني ياس بأفضل حالاته، إذ يعود آخر انتصار له في جميع المسابقات إلى 17 أكتوبر الماضي حينما فاز على دبا في كأس رئيس الدولة، ومن وقتها خاض خمسة لقاءات، خسر أمام العروبة والشارقة ودبا الحصن والعين، بينما تعادل في لقاء وحيد كان في مواجهة البطائح.

وفي المباراة الثانية، يتقابل العين مع الجزيرة في مباراة يرفع فيها «الزعيم» شعار تكرار الانتصار في اللقاء أملاً في وضع قدم في المربع الذهبي، لكنه يدرك أن الفوز لن يكون سهلاً، وعليه الحذر من ردة فعل الضيوف الذين يرغبون في رد الدين والعودة إلى العاصمة بفوز مريح يعزز حظوظهم في المنافسة على لقب المسابقة.