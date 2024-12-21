إصابة

عاتب مدرب فريق محترف مهاجماً أجنبياً لعدم تقديمه المستوى الفني المطلوب في المباراة التي انتهت بالتعادل، على الرغم من أن المدرب يدرك أن اللاعب مصاب ولم يتعاف، إلا أن اللاعب وعد بمستوى أفضل حفاظاً على مكانه.

حراس

يواصل نادٍ محترف البحث عن حرّاس مرمى أجانب ومقيمين لضمهم، استعداداً لقرار محتمل بإشراكهم في الموسم المقبل من دوري المحترفين، مع التركيز على لاعبي دول المغرب العربي.

نفي

نفى لاعب دولي سابق يلعب حالياً في الدرجة الأولى تدخله في شؤون الجهاز الفني، مبدياً استغرابه من اتهامه بالتسبب في إقالة المدرب من وظيفته.

صعود

أخبرت إدارة نادٍ في الدرجة الأولى مدرب الفريق بأنها لا تخطط للمنافسة على الصعود، كونه هدفاً في الموسم المقبل، وذلك بعد أن لاحظت تحقيق الفريق انتصارات متلاحقة قد تقوده للصعود.

لاعب

اقترب لاعب مميز في أحد أندية المناطق الشمالية يلعب في دوري أدنوك للمحترفين في خطي الدفاع والوسط، من تسجيله كلاعب مواطن في إضافة فنية مرتقبة للنادي.

غرور

اعتبر مشجعون لفريق قوي في الدرجة الأولى، أن الغرور تسبب في فقدان الفريق أربع نقاط ثمينة بعد تعادله مع فريقين في المراتب الأخيرة، مؤكدين أن القراءة الفنية جاءت بالعكس.

ندم

يشعر حارس مرمى في دوري «الهواة» بندم لعدم استغلاله عرض بداية الموسم للعب في «المحترفين»، خصوصاً أنه اختار اللعب مع فريق في الدرجة الأولى يتعرض لخسائر.

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