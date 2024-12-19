دبي تنظم النسخة الأولى من معرض «أكاديمية الغولف» في يناير

أعلنت «جونير دبي ديزرت كلاسيك»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، والأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف، تنظيم النسخة الأولى من معرض «أكاديمية الغولف» في دبي، على مدار يومَي الثامن والتاسع من يناير المقبل، ويقام بنادي الإمارات للغولف في دبي.

وذكر بيان صحافي أن المعرض المقام تحت إشراف «الأكاديمية الآسيوية لناشئي الغولف»، يُعدّ «فرصة فريدة للاعبي الغولف الصغار، للتفاعل مع مواهبهم، وعرضها أمام مدربين متخصصين في هذه الفئات العمرية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للحاضرين لمقابلة ممثلي المؤسسات التعليمية المرموقة التي تجمع بين التحصيل العلمي ورياضة الغولف، بما في ذلك «أركنساس» و«جامعة كيرز» و«جامعة باري» من بين الكليات الكبرى الأخرى التواقة لاكتشاف مواهب جديدة على صعيد هذه الرياضة».

من جانبه، أعرب نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء عبدالله الهاشمي، عن افتخارهم في اتحاد الغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بمثل هذه المبادرات الهادفة مع تأكيد دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من لاعبي الغولف.

وأضاف: «يمثّل معرض (أكاديمية الغولف) لحظة فاصلة في مسيرة الغولف للشباب في آسيا، حيث نسعى إلى ردم الفجوة بين المواهب الناشئة والمستوى الجامعي، من خلال جعل دبي مركزاً عالمياً لتطوير رياضة الغولف».