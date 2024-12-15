هدف عالمي "مدهش" لنجم النصر علي مبخوت (فيديو)

خطف نجم النصر علي مبخوت كل الأنظار في مباراة فريقه أمام خورفكان، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم التي فاز فيها "العميد" بنتيجة 3-1.

ورفع مبخوت رصيده إلى 225 هدفاً مواصلاً تحليقه بالرقم القياسي ولقب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة وسدد الكرة على الطريقة العالمية وسط دهشة الجمهور الحاضر للمباراة في استاد آل مكتوم.

ويعتبر الهدف السابع لمبخوت في الدوري خلال الموسم الحالي.