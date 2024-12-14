سبيت خاطر: المفاضلة بين زاغالو وبيريرا وميتسو ومهدي في غاية الصعوبة

أكد نجم نادي العين ومنتخب الإمارات السابق، سبيت خاطر، أن من الصعب اختيار أفضل مدرب تولى تدريب المنتخب الوطني، لافتاً إلى أن هناك العديد من المدربين الذين حققوا إنجازات مختلفة، لكل منها قيمته وأهميته.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «المفاضلة بين البرازيلي ماريو زاغالو ومواطنه كارلوس ألبيرتو بيريرا، والفرنسي برونو ميتسو، والمدرب المواطن مهدي علي، في غاية الصعوبة، لأن الإنجاز الذي حققه كل مدرب يختلف عن الآخر»، وأوضح: «بالتأكيد الإنجاز الذي حققه ماريو زاغالو بقيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 1990 له قيمة كبيرة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يشارك فيها (الأبيض) في الحدث العالمي».

وأضاف: «كارلوس ألبيرتو بيريرا استكمل المهمة، وقاد الفريق في مونديال إيطاليا، بينما المدرب الراحل برونو ميتسو لديه بصمة مهمة وكبيرة، وهي قيادة المنتخب للفوز بأول لقب خارجي، وهو حدث له أهميته أيضاً، خصوصاً أن (الأبيض) انتظر كثيراً حتى يحقق هذا الإنجاز».

في المقابل، شدد سبيت خاطر على أن المدرب مهدي علي، الملقب بـ«المهندس»، له بصمة كبيرة في كرة الإمارات. وقال: «مهدي يعد أبرز مدرب مواطن في تاريخ المنتخب الوطني، حيث قاد مجموعة بارزة من اللاعبين لتقديم كرة قدم رائعة، من ناحية المستوى والنتائج، بحصوله على لقب (خليجي) وبرونزية كأس آسيا 2015».

وتابع: «أرى أنه تجب الاستفادة من إمكانات (المهندس) لخدمة كرة الإمارات، إذ إنه ليس من المعقول أن يكون مهدي علي خارج خطط تطوير المنتخبات بشكل عام، بعدما حقق نجاحاً كبيراً، حيث يجب أن يكون له دور في الفترة المقبلة في أي من المناصب التي يقدم من خلالها خبراته لتطوير الكرة الإماراتية».