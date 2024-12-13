معسكر دولي للمبارزة مع منتخب كازاخستان في دبي

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة معسكر إعداد دولياً في دبي بمشاركة منتخب كازاخستان الأول من 12 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد هذا المعسكر الدولي الخامس الذي يقيمه اتحاد المبارزة بالتعاون مع منتخبات كبرى، بهدف صقل خبرات جميع اللاعبين.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، علي البلوشي، أن المعسكر يقام في صالة المزهر الرياضية بدبي، ويضم نحو 55 لاعباً ولاعبة من المنتخب الوطني واللاعبين الدوليين، في مختلف أسلحة المبارزة، مشيراً إلى أن الهدف من المعسكر هو الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دولياً ضمن منتخب كازاخستان.