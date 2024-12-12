الدوري العالمي للسباحة الفنية ينطلق في دبي غداً

تنطلق غداً ولثلاثة أيام، في مجمع حمدان الرياضي، النسخة الثانية من الدوري العالمي للسباحة الفنية، التي ينظمها نادي «دبل دي الرياضية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 250 لاعبة من 15 دولة، هي: الإمارات، وروسيا، ونيوزيلندا، والبرازيل، وأميركا، وسنغافورة، وإيطاليا، والجزائر، وجورجيا، وأوزبكستان، وكازاخستان، وكرواتيا، وأذربيجان، ومصر، وإسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدث خلاله مدير مجمع حمدان الرياضي عبدالله شهداد، ومالكة نادي دبل دي الرياضية، منظم الحدث داريا جالكينا، والسباحة الروسية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد خمس مرات أنستاسيا دافيدوفا.

وقال شهداد في المؤتمر الصحافي: «يعد الدوري العالمي للسباحة الفنية الأكبر على مستوى العالم في رياضة السباحة الفنية، إذ يجمع عدداً كبيراً من الفرق والمنتخبات من مختلف دول العالم، وتأتي هذه البطولة من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة، تقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً، تشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأكبر البطولات الدولية».

وأضاف شهداد: «لدينا فعاليات سباحة تقام بشكل سنوي في مجمع حمدان، ولكن هذه تعد البطولة الدولية الكبرى بين بطولات السباحة الفنية، ويسرنا أن ندعم القطاع الخاص من أندية الأكاديميات ومنظمي الفعاليات، لتنظيم مثل هذه البطولات الدولية التي تسهم في تطوير الرياضة واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، كما أنها تدعم السياحة الرياضية».

وقالت البطلة الأولمبية أنستاسيا: «سعيدة بالمشاركة في هذه البطولة، ويسرني أن أرى هذا العدد الكبير من المشاركات، خاصة مشاركة المواهب المحلية الإماراتية، وأؤمن بأن هذا إنجاز كبير، ومن المهم استضافة مثل هذه البطولات الدولية التي تسهم في تطوير الرياضة، وتعزز من انتشارها، كما تزيد من عدد الدول التي تشارك فيها، وأؤكد أن دبي قادرة على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وإنجاحها بتميز كما عودتنا، ويسرني أن أنضم في هذا الحدث للمشاركة بخبراتي في هذه الرياضة، حيث إني بدأت التدريب من عمر ست سنوات، وشاركت في العديد من البطولات الدولية التي تعلمت منها الكثير».

وأضافت البطلة الأولمبية: «أنصح كل لاعبة تنضم لهذه الرياضة أن تعمل على تطوير مهاراتها بالتدريب والالتزام الكامل حتى تصبح بطلة أولمبية، إذ تحتاج البطلة الأولمبية من 8 إلى 10 سنوات تدريب حتى يمكنها تحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد، فيما يمكن للأطفال التدريب من 4 إلى 5 ساعات يومياً، بينما تحتاج الناشئات إلى التدريب من 5 إلى 6 ساعات يومياً، وللشباب يمكن التدريب من 10 إلى 11 ساعة يومياً، كما يحتاج الأمر إلى مدربين مؤهلين، وفي دبي هناك كثير من المدربين المتطورين القادرين على تشكيل بطلة أولمبية إذا التزمت التدريب اليومي المطلوب».