نجوم الغولف في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

أكّد أربعة لاعبين عالميين مشاركتهم في بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025»، مع عودة نجمَي الفريق الأوروبي، رايدر روبرت ماكنتاير وتيريل هاتون، والفائز في البطولات الكبرى آدم سكوت، إلى الحدث الذي سيقام في نادي الإمارات للغولف من 16 إلى 19 يناير المقبل، في حين يشارك الفائز في جولة «بي جي يه»، أكشاي بهاتيا، للمرة الأولى.

وسينضم الرباعي إلى حامل اللقب روري ماكروي، الذي يسعى إلى رفع الكأس للمرة الخامسة، إضافة إلى الفائز بألقاب عدة في البطولات الكبرى، جون رام، واللاعب الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية، تومي فليتوود.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة تسعة ملايين دولار.