نوريس يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا 1».. و«ماكلارين» بطل «الصانعين»

فاز لاندو نوريس بسباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، ليضمن لفريق ماكلارين لقب الصانعين لأول مرة منذ عام 1998 بعد اصطدام زميله في الفريق أوسكار بياستري مع ماكس فرستابن في اللفة الافتتاحية وأنهى السباق في المركز العاشر.

واحتل كارلوس ساينز وشارل لوكلير المركزين الثاني والثالث لفريق فيراري، الفريق الوحيد الذي كان بإمكانه التفوق على مكلارين في بطولة الصانعين.

وجاء لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الرابع في سباقه الأخير مع مرسيدس قبل الانضمام إلى لوكلير في فيراري الموسم المقبل.

واحتل فيرستابن سائق رد بول، الذي ضمن لقبه الرابع على التوالي في بطولة السائقين في لاس فيغاس الشهر الماضي، المركز السادس.