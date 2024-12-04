«الجودو» يعتمد قائمته لبطولة طوكيو «غراند سلام»

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو القائمة المشاركة في بطولة طوكيو «غراند سلام»، التي تُقام من الخامس إلى السابع من ديسمبر الجاري بلاعبين، هما نارمند بيان «وزن تحت 66 كغم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كغم».

وتجري، بعد غد، مراسم قرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، تمهيداً لانطلاقة المنافسات بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 47 دولة.

ووصلت بعثة منتخب الجودو إلى اليابان، أول من أمس، قادمة من جورجيا بعد اختتام معسكر الإعداد، لاستكمال مرحلة الاستعداد النهائية للبطولة.