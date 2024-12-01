عائلة مواطنة تُنجب أبطالاً في الجوجيتسو.. وتتقلد «ميداليات عالمية»

خطفت عائلة النجار الأضواء المحلية والعالمية بمساهمتها الفاعلة في تقليد رياضة الجوجيتسو الإماراتية الميداليات الذهبية في المحافل الدولية، وكان آخر بصماتها حصول لاعب المنتخب الوطني للناشئين حمدان محمد النجار على لقب أفضل لاعب إماراتي ناشئ في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لعام 2024.

وتضم العائلة - أبناء الشقيقين محمد وموفق النجار- نجوماً واعدين في الجوجيتسو حظيت بإشادات فنية من مدرب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إبراهيم الحوسني، الذي يرى في العائلة مشروعاً رياضياً نموذجياً أتى بثماره في البطولات الكبرى، وخدم الرياضة الإماراتية بالصعود إلى منصات التتويج العالمية.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «إن عائلة النجار رياضية مثابرة ومتميزة بشكل كبير في الجوجيتسو، وأتعامل مع أبطالها كما أنهم عائلتي، وهذا من أبرز مكاسب ممارسة الجوجيتسو»، مضيفاً أن «اللاعب حمدان النجار هو جزء من مشروع تم تدشينه منذ 10 سنوات لصناعة أبطال مميزين في الجوجيتسو من خلال دراسة رياضية معدة بهذا الخصوص».

من جهته، قال حمدان محمد النجار، أحد أبناء العائلة الواعدين: «تعرفت إلى رياضة الجوجيتسو وتعلمت فيها الكثير من خلال دعم عمي موفق، إذ مارست الجوجيتسو مع أولاد عمي عبدالرحمن وعلي، وشقيقيّ علي ومحمود، وآخرين من عائلتنا وجميعهم من أصحاب الميداليات محلياً وعالمياً، وساعدنا في ذلك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس للفوز بالكثير من الميداليات كونه بيئة رياضية نموذجية، لذلك يمكن تسميتنا بـ(عائلة جوجيتسو من الطراز الأبطال)».

وأضاف: «شقيقي علي فاز بذهبيتي بطولة العالم وبرونزية إضافة إلى فضية بطولة آسيا، بينما شقيقي محمود (تسع سنوات) تقلد فضيتين في فئته العمرية ببطولة العالم أيضاً».

وأوضح: «أعتز بفوزي بأول ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو، بعمر 14 سنة، التي أقيمت في أبوظبي، خصوصاً أن قرعة البطولة يومها وضعتني أمام ثلاثة أبطال عالميين من البرازيل وقيرغيزستان وكازاخستان، وهذه الدول متقدمة جداً في الجوجيتسو، ولكني بفضل الجاهزية الفنية، وطموح رفع علم الإمارات عالياً في المنصات اجتهدت كثيراً وفزت عليهم جميعاً، وطموحي نيل الحزام الأسود في الجوجيتسو والفوز ببطولة المحترفين مستقبلاً، فالطريق طويل لكنني ماضٍ فيه بجهود المدرب إبراهيم الحوسني قدوتي في التميز الرياضي».

وأكمل: «فزت بـ23 ميدالية ملونة منها 12 ذهبية طوال المواسم الماضية، لكني سعيد جداً لتحقيق خمس ميداليات ذهبية في الموسم الحالي قادتني للفوز بلقب أفضل لاعب إماراتي ناشئ بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، إذ حصدتها في بطولة الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، وفي بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وبطولة العالم في اليونان، وبطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي، بالإضافة إلى فضية بطولة آسيا».

وتابع: «كنت واثقاً بالفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في فئة الناشئين بسبب الاستقرار الفني وتقديم مستويات ثابتة والفوز بالبطولات ودعم مدربي وزملائي اللاعبين وعائلتي، وأشكر اتحاد الجوجيتسو، ومجلس الشارقة الرياضي، وأسرة النادي وعائلتي التي كانت سبباً في تتويجي بالألقاب».

ذكريات أهم ميدالية

قال حمدان النجار إن أول ميدالية ذهبية حصل عليها كانت مع المنتخب الوطني في بطولة العالم في اليونان، ووصفها بأنها «الأهم والأصعب»، عندما هزم أبطال إيطاليا وكازاخستان وأوزبكستان وكندا.

وأضاف: «لكن هناك لحظات للنسيان كانت خلال مشاركتي مع المنتخب في بطولة العالم 2023 في كازاخستان عندما ضاعت عليّ فرصة الفوز في آخر 40 ثانية، ما أدى إلى عدم تأهلي للنهائي وخسرت فرصة الصعود لمنصة التتويج».

موفق النجار: هدفنا أن يكونوا «أبطال عالم محترفين»

أكد موفق النجار، عم البطل حمدان، أن رياضة الجوجيتسو تطورت كثيراً بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحرص على رعاية أبنائي وأولاد أخي على الاستمرار في ممارسة الجوجيتسو، خصوصاً أنهم يحققون إنجازات مستمرة»، مضيفاً: «هدفي أن أراهم جميعاً أبطال عالم في فئة المحترفين ويمثلون الإمارات في المحافل الدولية بشكل مميز، لذلك أحرص على استمرارهم في الفوز من خلال تأمين أفضل سبل الاستدامة بممارسة الجوجيتسو، وأقدم الشكر لمدربهم الحوسني وأسرة النادي».

إبراهيم الحوسني:

. حمدان النجار جزء من مشروع تم تدشينه منذ 10 سنوات لصناعة أبطال مميزين في الجوجيتسو.

حمدان النجار:

. أعتز بحصولي على أول ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو بعمر 14 سنة.