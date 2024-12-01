«فيفا» يرفع حظر القيد عن نادي البطائح

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحظر المؤقت الذي كان قد فرضه على نادي البطائح ومنعه من القيد لثلاث فترات متتالية، على خلفية شكوى قدّمها اثنان من لاعبيه الأجانب للمحكمة الرياضية الدولية، لعدم حصولهما على مستحقاتهما المالية، نظير قيام النادي من جانبه بفسخ التعاقد معهما في الموسم قبل الماضي.

وقال نادي البطائح في بيان صحافي، أمس: «كما أشرنا في البيان الصادر في 26 نوفمبر الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع الحظر المؤقت على نادي البطائح».

وكان رئيس شركة كرة القدم في نادي البطائح، خلفان المسافري، قد أكد في وقت سابق تقاضي اللاعبين كل مستحقاتهما المالية منذ فترة، وأنهما سيقدمان للمحكمة الرياضية ما يؤكد هذا الأمر، كما أرسل النادي صورة من التحويلات المالية التي قام بإيداعها في حسابي كلا اللاعبين، ليُغلق بذلك ملف القضية بشكل رسمي ونهائي.