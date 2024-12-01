فودين: ليفربول استفاد من غياب «التدقيق الإعلامي»

قال لاعب فريق مانشستر سيتي فيل فودين، إن فريق ليفربول استفاد من كونه تحت أقل قدر من التدقيق الإعلامي، وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم في قمة الدوري الإنجليزي.

ويدخل سيتي المباراة بملعب أنفيلد في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول «المتصدر».

وأوضح فودين لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «شخصياً لم أندهش من مدى قوة ليفربول.. هذا الموسم أصبحوا تحت الرادار، حيث إن الكثير من الناس كانوا يتحدثون عن سيتي وأرسنال وصراعهما على اللقب، ولم يتحدثوا كثيراً عن ليفربول، لذا أعتقد أن ذلك ساعدهم بطريقةٍ ما، فقد كان لديهم ضغط أقل على أكتافهم».