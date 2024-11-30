بوعصيبة: مفاوضات جادة مع المدرب العالمي وولز لقيادة منتخب الدرّاجات

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات المهندس منصور بوعصيبة، أن هناك مفاوضات جادة مع المدرب العالمي، الكندي ريتشارد وولز، الذي سبق له الفوز بـ39 ميدالية في بطولات العالم، إضافة إلى المشاركة في سبع بطولات أولمبية، مشيراً إلى أنه في حال تم التعاقد مع المدرب وولز، فإن ذلك سيعتبر نقلة نوعية لدراجات الإمارات التي تبحث عن مدرب عالمي لإعداد جيل من الدراجين القادرين على الوصول إلى العالمية.

وشهد تجمع منتخب الدراجات الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مضمار زايد بالشارقة واختتم أمس، وجود المدرب العالمي ريتشارد وولز.

ويستعد منتخب الدراجات للمشاركة في البطولة العربية للمضمار، التي ستُقام في مصر من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب العالمي وولز حضر بدعوة لدراسة وضع المنتخب الوطني، والتعرف إلى أبطاله، وأكد سعادته بالوجود مع المنتخب الوطني، لكنه حتى الآن لم يتم الإعلان أو الموافقة على تدريب المنتخب».

وأضاف: «بدأ المنتخب رحلة جديدة في الاستعداد للبطولات الخارجية، وستكون الوجهة المقبلة هي البطولة العربية للمضمار في مصر، ونبحث المشاركة فيها بأكبر عدد من الدراجين، لأنها بطولة مهمة ومصنفة في الاتحاد الدولي للعبة، وسيوجد فيها المنتخب بكل نجومه».

من جهته، قال المدرب الكندي: «سعيد بالوجود في الإمارات، حضرت بدعوة من اتحاد الدراجات، لمشاهدة تدريب المنتخب على أرض الواقع والتحدث مع الدراجين، قبل أن أتخذ القرار النهائي للتدريب».