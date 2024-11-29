اتحاد التنس يفتتح ملاعبه الجديدة في الجداف

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن افتتاح مجموعة من الملاعب الجديدة التابعة له بمنطقة الجداف في دبي، بدعم من وزارة الرياضة.

وتهدف المنشأة الرياضية الجديدة إلى توفير بيئة رياضية نموذجية وداعمة لممارسة رياضة التنس الأرضي، وتعزيز فرص الاستثمار الرياضي، وجلب الموارد المالية.

وأشاد مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالدعم والرعاية المميزة من وزارة الرياضة، واستراتيجيتها الهادفة لتعزيز نشر ثقافة الرياضة بشكل مستدام وفاعل، وبما يسهم في دعم رياضة التنس تحديداً، مثمناً متابعة ودعم الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

وأكد سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الملاعب الجديدة ستسهم بشكل كبير في تنفيذ رؤية اتحاد التنس، التي تهدف إلى أن يكون تنس الإمارات في واجهة الاتحادات على مستوى العالم من خلال تقديم خدمات عالية المستوى، تعزز من علاقة الاتحاد بالاتحاد الدولي للعبة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أحمد عبدالملك أهلي، أن الملاعب الجديدة ستوفر فرصاً ثمينة للاعبين من مختلف الأعمار لممارسة رياضة التنس وتطوير مواهبهم.

أحمد عبدالملك: الملاعب الجديدة ستوفر فرصاً ثمينة للاعبين لممارسة رياضة التنس وتطوير مواهبهم.