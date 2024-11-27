رُبع البالغين في ألمانيا مصابون بالاكتئاب

كشف مسح «مؤشر ألمانيا للاكتئاب» أن ما يقرب من رُبع البالغين في ألمانيا دون سن الـ70، تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب مرة واحدة على الأقل.

وبحسب المسح الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، ذكر نحو 20% من المتضررين أنهم حالياً في مرحلة اكتئابية.

ووفقاً للمؤسسة الألمانية للمساعدة على علاج الاكتئاب والوقاية من الانتحار، يتم التشخيص بالاكتئاب في حالة وجود اثنين على الأقل من الأعراض الرئيسة الثلاثة (فقدان الاهتمام والسعادة، والمزاج الاكتئابي، وقلة الدافع)، إضافة إلى عَرَضين ثانويين إضافيين على الأقل (مثل اضطرابات النوم، والأفكار الانتحارية، وفقدان الشهية) لمدة أسبوعين أو أكثر، وبحسب المؤسسة فإن الاكتئاب مرض خَطِر يؤثر تأثيراً بالغاً في الطريقة التي يفكر ويشعر ويتصرف بها المصابون به، ويسبّب معاناة كبيرة، وشارك في المسح الذي أجرته المؤسسة عبر الإنترنت 5000 شخص، تراوح أعمارهم بين 18 و69 عاماً، وهذا الإصدار الثامن من المسح الذي يتقصى الاكتئاب بين الألمان.