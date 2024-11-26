المنصوري بطل الناشئين في سباق الشارقة لدراجات الطريق

شارك 132 درّاجاً في سباق الشارقة للطريق للأشبال والناشئين، أول من أمس، بمنطقة محافز.

وشهد سباق الناشئين لمسافة 36 كلم فوز درّاج نادي الشارقة، سلمان المنصوري، بالمركز الأول، ودرّاج نادي أبوظبي، منصور الحمادي، بالمركز الثاني، ودان كريستوف من الحمرية بالمركز الثالث، وفي سباق الأشبال لمسافة 18 كلم فاز درّاج نادي أبوظبي، جابريل فرانسيس، بالمركز الأول، وماكس دانيال من نادي النصر بالمركز الثاني، وعلي عبدالله من نادي الشارقة بالمركز الثالث.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، المهندسة خلود الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بهذا العدد من المشاركين في أهم قاعدة للعبة الدراجات، التي سيتم من خلالها بناء منتخبات وطنية قوية».