منتخب الغولف وصيف البطولة العربية في عجمان

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الفائزين في منافسات البطولة العربية الـ43 للرجال والثانية لرواد الغولف التي اختتمت أول من أمس، على ملاعب نادي الزوراء بعجمان بمشاركة 88 لاعباً.

وحقق المنتخب المغربي كأسي البطولة الـ43 للرجال، والثانية للرواد، فيما فاز المنتخب الوطني بالمركز الثاني في بطولة الرجال، وجاء المنتخب القطري في المركز الثالث، فيما حسم المنتخب اللبناني المركز الثاني في بطولة الرواد وتلاه منتخبنا الوطني ثالثاً.

وعلى صعيد منافسات الفردي، حسم لاعبو المنتخب المغربي المراكز الثلاثة لصالحهم، وفاز آدم بريسنو بالمركز الأول وكأس البطولة بمجموع 200 ضربة بواقع 16 ضربة تحت المعدل، وحل مواطنه المهدي فاكوري في المركز الثاني بـ207 ضربات بواقع تسع ضربات تحت المعدل، وجاء مواطنهما هيجو مازن في المركز الثالث بـ207 ضربات بواقع تسع ضربات تحت المعدل.