شباب الأهلي يتعادل مع كلباء ويفقد أول نقطتين في الدوري

فقد شباب الأهلي أول نقطتين في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد راشد، لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

وفوت فيديريكو كارتابيا، الفرصة على شباب الأهلي للخروج بالنقاط الثلاث بعد أن أهدر ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع، وسددها في القائم.

وقدم شباب الأهلي أقل مبارياته في بطولة الدوري، اذ عانى الامرين في تهديد مرمى حارس كلباء سلطان المنذري بسبب الطريقة الدفاعية المثالية التي خاض بها النمور اللقاء، على الرغم من أن الفريق افتقد لخدمات مجموعة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم مهدي قائدي، فغابت الخطورة طوال الـ90 دقيقة على الرغم من استحواذه على الكرة خلال شوطي اللقاء.

وبذلك تراجع شباب الأهلي للمركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 19، كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 11 نقطة.

من جانبه حقق الشارقة انتصاراً مستحقا على ضيفه النصر بثلاثة أداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، لحساب المرحلة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وحافظ الشارقة على صدراته للدوري برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 13 في المركز الخامس.

وقدم الشارقة واحدة من أفضل مبارياته وخرج بالعلامة الكاملة، في مباراة لم تكن سهلة في شوطها الأول على أصحاب الأرض، الا أن عثمان كمارا فرض نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدف الأول من ضربة رأس بعدما تلقى كرة عرضية من غيلهيرم بيرو، ارتقى إليها برأسه وحولها في المرمى«33». وعاد اللاعب ذاته ليمنح الشارقة هدف أخر من مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة أرضية من داخل الصندوق، باغتت الحارس أحمد شامبيه، ومرت من بين يديه «59»، فيما تمكن غليهيرم بيريرا من تسجيل أجمل أهداف اللقاء، بعد فاصل من التمريرات أنهاه بتسديدة محكمة استقرت على يسار الحارس «83».