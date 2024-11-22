الشارقة يتمنّى «النصر».. وقمة بـ «الأصفر» و«العنابي»

تحتدم المنافسة في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بثلاثة لقاءات من العيار الثقيل، تنحصر جميعها بين أندية المقدمة في جدول الترتيب، إذ يسعى شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 18 نقطة إلى تجنب المفاجآت، حينما يستقبل ضيفه كلباء (10 نقاط) في الساعة 16:40 عصراً، في مواجهة واعدة بالإثارة.

وحذّر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا لاعبيه من صلابة خط دفاع الضيوف، وقال في مؤتمر صحافي، إن: «كلباء لديه التزام فني وتكتيكي واضح، إضافة إلى تميزه في الهجمات المرتدة»، مضيفاً: «علينا أن نقدم الأفضل لحصد النقاط».

في المقابل، طالب مدرب كلباء، فوك رازوفيتش لاعبيه بضرورة استثمار فرصة المشاركة في المباراة لإثبات أنفسهم، مؤكداً ثقته الكبيرة بـ«قدرة جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، في مواجهة منافس يُعد من أفضل الأندية في المسابقة».

وسيكون استاد الشارقة مسرحاً لمواجهة قوية في الساعة 16:40 بين الشارقة الوصيف بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، وضيفه النصر (13 نقطة)، لرغبة الطرفين في تحقيق الانتصار وإشعال أجواء القمة.

وتشير إحصاءات المواجهات التاريخية بين الفريقين إلى تفوق «العميد»، إذ فاز النصر في 11 مباراة مقابل 10 انتصارات للشارقة.

وشدّد مدرب «الملك»، الروماني أولاريو كوزمين، على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المباراة والتركيز، لأن النصر يملك لاعبين يجيدون الحسم بالحلول الفردية، مشيراً إلى أن المباراة في المجمل ستكون صعبة، لكنه أكد أن «رغبة الشارقة هي الفوز في كل المباريات».

بدوره، أكد مدرب فريق النصر، الهولندي ألفريد شرودر، إدراكهم لمدى قوة منافسهم فريق الشارقة، الذي أشار إلى أنه يملك مجموعة من اللاعبين المميزين في كل الخطوط، وقال: «سنواجه خصماً قوياً، ونتوقع مباراة ممتعة للجماهير، ونحن نحترم الخصم، ولكننا سنجتهد بكل قوتنا لتحقيق الفوز في هذه المباراة».

وتشهد الجولة أيضا قمة في الساعة 19:30 مساءً على استاد آل نهيان، تجمع الوحدة (14 نقطة) وضيفه الوصل حامل اللقب الذي لم يقدم أفضل مستوياته منذ بداية الموسم برصيد تسع نقاط فقط.

ويقف التاريخ إلى جانب «العنابي»، لكن ليس بفارق كبير، إذ التقى الفريقان 30 مرة في البطولة، فاز الوحدة في 12 مواجهة مقابل 10 لـ«الإمبراطور»، وتعادلا ثماني مرات.

ووصف مدرب أصحاب الأرض، روني دايلا، المواجهة بأنها صعبة للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد أي ضغوط، وقال في مؤتمر صحافي: «نخوض اللقاء في ملعبنا وبين جماهيرنا، وأؤمن بعناصر الفريق ودور الجماهير الكبير في تأمين الدافع المعنوي للاعبين».

في المقابل، قال مدرب فريق الوصل، ميلوش ميلوييفيتش، إن الأداء الرائع الذي قدمه مهاجم الفريق فابيو ليما مع المنتخب الوطني أمام قطر سيمنحه الثقة اللازمة بالمباراة، مشيراً إلى أنه يعرف الجودة التي يتمتع بها منافسه فريق الوحدة الذي يعتبره واحداً من أفضل ثلاثة أو أربعة فرق في البطولة.