الجمهور الإماراتي يتفاعل مع ليما في شوارع دبي بعد "السوبر هاتريك" بمرمى قطر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم منتخب الإمارات ونادي الوصل فابيو ليما خلال جولة له بسيارته في شوارع دبي.

وأظهر الفيديو ليما وهو يتلقى التهاني والترحيب الكبير من قبل الجماهير الإماراتية لاسيما بعد تألقه في مباراة "الأبيض" أمام نظيره القطري، الثلاثاء الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026 وتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليفوز "الأبيض" بخمسة أهداف نظيفة.

وأظهر الفيديو أيضاً مشجعاً يوجه دعوة العشاء لليما، فيما رحب آخر بالنجم الكبير وقال له مازحاً: "أنا نصراوي لكنني اليوم أحبك كثيراً".

وأسهم ليما بشكل فاعل في الفوز العريض على منتخب قطر معززاً حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال، وتحول ليما أيضاً إلى بطل في عيون جماهير الإمارات وملهماً لهم لتحقيق انتصارات جديدة قياساً بالإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها.