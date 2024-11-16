شاختار يخفض أسعار تذاكر مشجعي بايرن إلى 26 يورو

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني لكرة القدم، أمس، أنه وافق على خفض أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا لجماهير نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي شاختار، الذي يخوض مبارياته في دوري الأبطال على ملعب (فيلتينس أرينا) التابع لنادي شالكه الألماني بمدينة جيلسنكيرشن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع ضيفه بايرن ميونيخ في العاشر من ديسمبر المقبل.

وقام النادي الأوكراني بتعديل أسعار التذاكر للمباراة، حيث خفضت كلفة الأماكن المخصصة للوقوف إلى 26 يورو (27.47 دولاراً) بدلاً من 52 يورو في السابق، فيما بلغت كلفة المقاعد 45 يورو بعدما كانت 105 يورو في السابق.

وشهد بايرن موجة من إلغاء طلبات التذاكر بسبب الأسعار المرتفعة، وفي الأسبوع الماضي انخفض عدد الطلبات من 55 ألف طلب إلى 19 ألف طلب فقط.

وأعلن بايرن أنه مع تعديل الأسعار، فإن جميع المشجعين الذين ألغوا طلباتهم سيتمكنون من تقديم طلبات جديدة.