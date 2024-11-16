بعد ثلاثية قيرغيزستان.. رياضيون: حلم المونديال بات مسؤولية لاعبي المنتخب

اعتبر رياضيون ومحللون فنيون أن حلم تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى كأس العالم 2026، المقررة في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، بات بين أقدام لاعبي الأبيض، بشرط أن يخدم المنتخب نفسه بنفسه دون انتظار هدايا الآخرين، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه، أول من أمس، على نظيره منتخب قيرغيزستان بثلاثة أهداف نظيفة.

واستعاد «الأبيض» آماله في التأهل الذي كان شبه مفقود قبل مباراة قيرغيزستان التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة والختامية لمرحلة الذهاب من تصفيات آسيا الحاسمة، وفي إطار المجموعة الأولى، خاصة أن نتائج الجولة خدمت المنتخب بعد فوز قطر 3-2 على أوزبكستان، الذي يعد أحد أهم المنتخبات المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر.

وحافظ المنتخب على مركزه الثالث في ترتيب المجموعة بسبع نقاط، متقدماً على قطر بفارق الأهداف، وباتت مباراة المنتخب التي سيلعبها على أرضه في أبوظبي، أمام قطر، المقررة الثلاثاء المقبل، مفصلية وحاسمة في مشواره.

وأشار الرياضيون في حديثهم إلى «الإمارات اليوم»، إلى أن هناك أسباباً فنية عدة وراء تفوق الأبيض على قيرغيزستان، تمثلت في التشكيلة الجيدة، والجدية، والانسجام والتفاهم الكبير بين اللاعبين، مع تألق العناصر التي انضمت إلى المنتخب حديثاً، مثل ماركوس ميلوني وماكنزي هانت، إضافة إلى أن الهدف المبكر الذي سجله حارب عبدالله وأربك حسابات قيرغيزستان، وعزز من ثقة لاعبي الأبيض بأنفسهم، فضلاً عن القراءة الجيدة للمدرب البرتغالي باولو بينتو للمباراة، وتدخلاته المناسبة، مؤكدين أن الفوز يمثل حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين قبل مواجهته قطر التي تقام في مستهلّ مرحلة الإياب، خصوصاً أن «الأبيض» فاز ذهاباً على قطر في الدوحة 3-1.

حظوظ قوية

وقال عضو شركة نادي الشارقة لكرة القدم المحلل الفني جمال بوهندي، إن المنتخب أخذ ما يريده أمام قيرغيزستان، مشدداً على أهمية أن نطوي صفحة هذه المباراة، ونفكر في مباراته المقبلة أمام قطر، ووصف بوهندي مباراة المنتخب المقبلة أمام قطر بالقمة والمفصلية، وأنه في حال فوزه فإنه سيصل إلى النقطة العاشرة، وسيضع هذا الفوز منتخب أوزبكستان تحت الضغوط النفسية.

وأشار بوهندي إلى أنه ورغم فوزه في هذه المباراة، إلا أن المنتخب ينقصه لاعب رأس حربة، يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، لافتاً إلى أن كايو كانيدو لعب في هذا المركز، لكنه لم يكن موفقاً، مشيراً إلى أن المنتخب كان جيداً في الناحية الهجومية، وفي خط الوسط، وأيضاً خط الدفاع، بدليل أنه خرج بشباك نظيفة.

وتابع بوهندي «بالنسبة لي، فإنني سعيد جداً بتألق عدد كبير من اللاعبين الذين عملت معهم في منتخبات المراحل السنية، مثل خليفة الحمادي ومحمد العطاس وحارب عبدالله نجم المباراة، وكذلك زايد سلطان وخالد الظنحاني وماجد راشد وطحنون الزعابي ويحيى الغساني ويحيى نادر، وأتمنى عودة علي صالح المصاب».

وامتدح بوهندي المستوى الفني المميز للحارس خالد عيسى، وكذلك اللاعب ماركوس ميلوني، معتبراً أن الأخير يعد إضافة كبيرة للمنتخب، بعدما قدم مباراة كبيرة في مركز الظهير الأيسر، وسجل هدفاً رائعاً، لافتاً أيضاً إلى الأدوار التي قام بها اللاعب البديل كوامي كويدو، وأيضاً فابيو ليما.

التأهل بأقدام اللاعبين

من جهته، أكد الحكم الدولي السابق مشرف فريق الإمارات سابقاً، عبدالله العاجل، أن النتيجة التي خرج بها المنتخب كانت أهم من الأداء، معتبراً أن حظوظ المنتخب في التأهل إلى المونديال باتت كبيرة، وأنها باتت بأقدام لاعبيه دون انتظار هدايا الآخرين، وأشار العاجل إلى أهمية ترسيخ ثقافة الفوز لدى لاعبي المنتخب.

حافز معنوي

وقال المدرب الوطني اللاعب الدولي السابق، نواف مبارك: «إن المنتخب عزز بهذا الفوز حظوظه من جديد في المنافسة على بطاقة التأهل»، معتبراً أن هذا الفوز الكبير سيعطي لاعبي المنتخب حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً، بحيث يدخل مباراته المقبلة أمام قطر بأريحية، مشدداً على أهمية أن يخدم المنتخب نفسه بنفسه في حصد بطاقة التأهل المباشر للمونديال، معتبراً أن العناصر الموجودة حالياً في المنتخب قادرة على تحقيق الطموحات في بلوغ المونديال، وتحقيق الحلم الإماراتي، وأضاف «بغض النظر عن المستوى الذي ظهر به منتخب قيرغيزستان، فإن المنتخب استطاع أن يتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام».