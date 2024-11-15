ياسر سالم: منتخب قطر منافس معروف ولا بديل أمامنا سوى الانتصار

قال مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ياسر سالم، إن المنتخب القطري الذي يواجهونه يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هو معروف بالنسبة إليهم، وأنه لا بديل أمامهم سوى تحقيق الانتصار من أجل الاستمرارية في حصد النقاط الثلاث.

وأشار سالم في تصريحات صحافية عقب الانتصار المهم على قرغيزستان أول من أمس بثلاثية نظيفة إلى أن الحصول على النقاط الثلاث في المباريات التي تقام في الإمارات أمر مهم للغاية ويجب الحصول عليها. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المنتخب سيواصل برنامجه التحضيري الذي وضعه المدرب باولو بينتو لمواجهة الثلاثاء.

وقال بإن الانتصار الذي حققه «الأبيض» على «العنابي» في لقاء الذهاب يجب أن يستخصلوا منه الإيجابيات، مضيفاً: «هذه المرة ستكون المباراة على ملعبنا وامام جماهيرنا ولا بديل سوى الانتصار، ولا يوجد شيء سهل، ونحن نبحث عن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات وهو شيء مزروع عقول اللاعبين».