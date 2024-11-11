الوحدة يفاوض لاعب شباب الأهلي مؤنس دبور

أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن اللاعب مؤنس دبور تلقى عرضاً من نادي الوحدة للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر إن اللاعب الدولي يرتبط بعقد مع شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن العرض الذي تلقاه أسهم في تشتيت تركيزه مع "فرسان دبي" خلال المباريات الماضية.

وأشار إلى أن مؤنس دبور يدخل فترة الأشهر الستة الأخيرة في يناير المقبل، والتي يحق له خلالها التفاوض مع أي نادٍ.

وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع مؤنس دبور في يوليو 2023 قادماً من هوفنهايم الألماني، وشارك بحدود 60 بالمئة من اجمالي الموسم المنصرم.