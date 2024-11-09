مواعيد مباريات منتخب الإمارات في "خليجي 26"

حددت قرعة كأس الخليج الـ26 المقررة في الكويت مواعيد مباريات المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الأولى التي تضم الكويت "صاحب الأرض" وقطر وعمان.

ويبدأ "الأبيض" مبارياته بالبطولة الخليجية في 21 ديسمبر المقبل أمام قطر، ثم يواجه المنتخب الكويتي 24 منه، وبعدها يقابل المنتخب العماني في 27 منه.

يذكر أن الأبيض سبق أن فاز بلقب البطولة مرتين في تاريخه خلال النسخة الـ18 التي أقيمت في أبوظبي عام 2007، والنسخة الـ 21 في البحرين 2013.