علي مبخوت يقود النصر للفوز بثلاثية على أهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج

فاز فريق النصر على أهلي صنعاء الليبي بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

تقدم النصر بهدف مبكر سجله علي مبخوت بعد مرور ثماني دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الدحيل القطري.

وأضاف مبخوت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 11، ومرر علي مبخوت كرة إلى زميله ناصر النعيمي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وقلص الفريق اليمني الفارق بهدفه الوحيد الذي سجله يوسف الحيمي في الدقيقة 43.

وقفز النصر لصدارة المجموعة برصيد ست نقاط محققا العلامة الكاملة بعد فوز عريض بنتيجة 5 - 2 على ظفار العماني في الجولة الأولى.

أما أهلي صنعاء بقى في ذيل الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة أمام دهوك العراقي في الجولة الأولى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء تعادل ظفار العماني مع دهوك العراقي بنتيجة 1/1.

وستقام الجولة الثالثة على مدار يومي 26 و27 نوفمبرالمقبل، حيث يحل النصر ضيفا على دهوك العراقي، بينما يلعب ظفار العماني مع ضيفه أهلي صنعاء.