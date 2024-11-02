نجما برشلونة لامين جمال ورافينيا بقميص الوصل

انتشرت صوراً لنجمي برشلونة الإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تظهر استقبالهما لهدايا من منتجات نادي الوصل يتقدمها قميص "الإمبراطور" المتوج في الموسم الماضي بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة.

وأظهرت الصور إعجاب الثنائي بقميص النادي الإماراتي والهدايا التي حصلوا عليها.

يذكر أن جمال ورافينيا اللذان قادا برشلونة أخيراً للفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، يستعدان لخوض مباراة مهمة في "الليغا" أمام اسبانيول غداً الأحد الساعة 19:15 بتوقيت الإمارات.