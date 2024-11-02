برشلونة في مهمة «ديربي كاتالونيا»

يملك برشلونة فرصة تعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم والابتعاد بفارق تسع نقاط عن مطارده المباشر وغريمه ريال مدريد حامل اللقب، بعدما تأجلت مباراة الميرينغي أمام مضيفه فالنسيا بسبب الفيضانات، وذلك عندما يستضيف جاره إسبانيول في «ديربي كاتالونيا» في المرحلة الـ12 غداً.

وكشّر عملاق كاتالونيا عن أنيابه عندما سحق ريال في معقله «سانتياغو برنابيو» برباعية نظيفة الأسبوع الماضي، ما منح رجال المدرب الألماني هانزي فليك جرعة ثقة إضافية، يمكن البناء عليها في الاستحقاقات المقبلة.

ويمنح «ديربي كاتالونيا» فرصة ذهبية لبرشلونة للتألق أمام جماهيره بعد سحقه ريال، وقبله بايرن ميونيخ الألماني 4-1 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بقيادة فليك، الذي حلّ بدلاً من «مايسترو» خط الوسط السابق تشافي هرنانديس، معتبراً أن مفتاح أداء فريقه هو الأجواء الرائعة في النادي.

ويعتقد فليك أن فريقه «في حالة من التوهج»، ويبدو ذلك واضحاً على أرض الملعب مع المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 عاماً) متصدر ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً، منها هدفان في الكلاسيكو، حيث يبدو أنه عاد إلى أفضل حالاته بعدما عانى الموسم الماضي، إلى جانب النجم الواعد لامين جمال، والجناح البرازيلي رافينيا الذي يمر بأفضل حالاته. ويدرك برشلونة أهمية هذه المواجهة أمام فريق تلقت شباكه 19 هدفاً، في ثالث أسوأ خط دفاع، حيث يأمل زيادة غلته التهديفية، التي بلغت 37 هدفاً حتى الآن.