موهبة الإكوادور ينتقل إلى شباب الأهلي مجاناً

ذكرت وسائل إعلام إكوادورية، أن شباب الأهلي كسب خدمات صفقة من العيار الثقيل، بتعاقده مع اللاعب سيباستيان غونزاليس.

وقالت صحيفة «ون فوتبول»، إن اللاعب البالغ من العمر (21 عاماً) انضم في صفقة انتقال حر إلى شباب الأهلي، بعدما أنهى تعاقده مع فريقه السابق ليغا دي كيتو الإكوادوري.

وأضافت: «انتهى عقد سيباستيان غونزاليس مع فريق ليغا دي كيتو في فترة الانتقالات الصيفية، ولم يجدد عقده مع النادي، رغم أن الإدارة قدمت عرضاً لتمديد عقد لاعب الوسط الموهوب».

وأشارت إلى أن اللاعب الشاب اختار الانتقال إلى شباب الأهلي، بدلاً من البقاء مع أحد أبرز الأندية في الدوري الإكوادوري.

وتابعت: «غونزاليس كانت لديه خطط للانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، ولكن عرض شباب الأهلي أسهم في تغيير وجهته والسفر إلى الإمارات، والتعاقد مباشرة مع النادي عقب اجتيازه الفحص الطبي بنجاح».

وأكدت أن ليغا دي كيتو خسر فرصة بيع لاعب الوسط الشاب مقابل مليون دولار على أقل تقدير، لينتقل إلى شباب الأهلي مجاناً.

وأكمل شباب الأهلي إجراءات قيد سيباستيان غونزاليس في قائمته ضمن فئة المقيمين وفقاً للموقع الرسمي لرابطة المحترفين، حيث شارك مع فريق الرديف في مباراة واحدة.