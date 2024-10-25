ريال مدريد يتحدى برشلونة في «كلاسيكو» مثير بالدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب سانتياجو برنابيو، غداً، لمتابعة واحدة من أهم المباريات الأوروبية، حيث يلتقي ريال مدريد بضيفه برشلونة في مباراة «الكلاسيكو» بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثاني، وهو ما يؤكد أن المباراة ستشهد تنافساً قوياً بين الفريقين من أجل صدارة جدول الترتيب.

ويملك الفريقان تاريخاً كبيراً من التنافس الشديد بينهما، حيث التقيا في 257 مباراة رسمية، ويتفوق الريال في هذه المواجهات بالفوز في 105 مباريات، في حين فاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة.

ويدخل الريال، صاحب الأرض، المباراة منتشياً، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين إلى فوز 5-2، أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا.

ولكن هذا الفوز كلّف الريال خسارة جهود تيبو كورتوا، حارس المرمى، الذي أصيب في ساقه اليسرى، لينضم إلى قائمة الغائبين عن مباراة الكلاسيكو التي تضم أيضاً داني كارفاخال وديفيد ألابا.

كما تحوم الشكوك أيضاً حول مشاركة رودريجو الذي أصيب في مباراة دورتموند أيضاً في أربطة الركبة، وإبراهيما دياز الذي يعاني إصابة في الفخذ.

في المقابل، يهدف برشلونة إلى مواصلة بدايته الجيدة للموسم تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك، الذي استطاع أن يقود الفريق لتحقيق 11 انتصاراً، والخسارة في مباراتين فقط بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويعلم فليك صعوبة المهمة التي تنتظره في مواجهة الريال، لكنه يعوّل على المعنويات المرتفعة للاعبيه، بعد الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 4-1، أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز على إشبيلية 5-1، الأحد الماضي.

ويعوّل فليك على تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتألق حالياً، والذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، إضافة إلى عودة لاعب خط الوسط جافي، والمتألق لامين يامال.

ويفتقد فليك جهود الحارس مارك أندريه تير شتيجن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، وأندريس كريستينسين ورونالد أراوخو.