أحمد جشك بعد عودته للمشاركة مع النصر: أحترم قرار المدرب

عبّر لاعب النصر، أحمد جشك، عن سعادته بالفوز على فريق ظفار العماني في انطلاقة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، وذلك بعد عودته للمشاركة مع «العميد» بعد وجوده في دكة البدلاء خلال الجولات الأخيرة، بقرار فني من المدرب، ولكن جشك قال إنه «يحترم دائماً هذا القرار، ويسعى ليكون جاهزاً في أي وقت».

وكان أحمد جشك على دكة البدلاء في المباراة التي فاز بها النصر على ظفار العماني بنتيجة (5-2)، وقام المدرب بالدفع باللاعب في الشوط الثاني، وكان نقطة تحول في هجوم العميد، حيث نجح في إحراز الهدف الثالث للنصر من تسديدة قوية، اصطدمت بمدافع ظفار وغيرت اتجاهها إلى المرمى، كما أحرز الهدف الخامس بشكل فني رائع، وبعد جملة فنية مع علي مبخوت، انفرد على إثرها بالمرمى، ولعب الكرة من أعلى الحارس.

وقال جشك، لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز مهم للفريق، وسيعيدنا إلى الطريق الصحيح بعد الخسارة أمام الشارقة، نقدر حزن الجمهور، ولكننا دائماً نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، بداية جيدة في بطولة دوري الأندية الأبطال الخليجية، لم نمثّل النصر فقط، بل مثلنا الكرة الإماراتية، وبإذن الله نكون جاهزين لهذه البطولة ونستطيع تحقيقها للنادي».

وعن سبب غيابه عن المباريات في الفترة الماضية، أضاف اللاعب: «لا توجد أي إصابة، ودائماً أنا موجود مع الفريق في كل الأوقات، ولكن المدرب بالتأكيد له نظرة فنية، وفي مباراة ظفار استعان بي، والحمد لله كنت جاهزاً، وهذا هو المهم أن تكون جاهزاً لاختيار المدرب في أي وقت، وهو ما تحقق».

وتابع: «طبيعي أن يرفع الفوز معنويات اللاعبين بعد الخسارة في بطولة الكأس، يجب علينا أن نقدم أداء جيداً دائماً حتى نسعد الجمهور ويعود إلى المدرجات، وبالتأكيد سيكون لهذا الفوز دور مهم قبل عودة مباريات الدوري ولقاء البطائح، الأسبوع المقبل».