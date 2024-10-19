برشلونة يبدأ «الأسبوع الكبير» بمواجهة إشبيلية

يعوّل برشلونة على نجمه البرازيلي المتألق، رافينيا، حيث يستعد النادي الكاتالوني لخوض أسبوع مهم، يستهله بمواجهة إشبيلية الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وينتظر البلاوغرانا مواجهة قوية ومرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي ريال مدريد، حامل اللقب في كلاسيكو الدوري، السبت المقبل.

في المقابل، يحلّ الميرينغي ضيفاً على سلتا فيغو بعد أن قدّم دعمه لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، عقب تقارير في الإعلام السويدي حول إجراء تحقيق معه بشأن قضية اغتصاب مزعومة خلال زيارة له إلى استوكهولم.

ووصف مصدر داخلي في نادي العاصمة تحدث لوكالة فرانس برس تحت شرط عدم الكشف عن هويته، الاتهامات الموجهة للاعب الفرنسي بأنها «أكبر عملية تزوير في تاريخ الرياضة».

أما على أرض الملعب، فتتجه الأنظار إلى مواجهة برشلونة وإشبيلية، حيث يُعد رافينيا اللاعب الوحيد في الخط الهجومي بالتشكيلة الأساسية للمدرب الألماني هانزي فليك، وقد حافظ على جاهزيته، وسط شكوك حول المهاجمين الآخرين.

بقي المهاجم روبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء خلال المواجهة الأخيرة لمنتخب بولندا أمام كرواتيا، ضمن دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء، بسبب كدمة، فيما أصيب النجم الشاب لامين جمال بإجهاد بسيط في أوتار الركبة.