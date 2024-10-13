«أبيض الناشئين» يعسكر في تايلاند

غادر المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم إلى تايلاند لإقامة معسكره الخارجي، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة، التي تستضيفها لاوس في الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الجاري. ويخوض أبيض الناشئين في معسكره الخارجي مباراة ودية أمام نظيره التايلاندي الأربعاء المقبل. وضمت قائمة المنتخب 23 لاعباً وهم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.

وكان أبيض الناشئين قد اختتم أول من أمس محطة الإعداد الأخيرة في دبي، وخاض مباراة ودية أمام منتخب هونغ كونغ فاز فيها بنتيجة (4-1).