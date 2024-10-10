حاكم الشارقة يوجّه بصرف 36 مليون درهم مكافأة للأندية صاحبة الإنجازات

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مكرمة سخية قدرها 36 مليون درهم مكافأة لأندية إمارة الشارقة التي حققت إنجازات رياضية في الموسم الماضي 2023-2024، تقديراً لعطاء فرق الأندية وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تميزهم وتفوقهم في تحقيق الألقاب والبطولات محلياً ودولياً، على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

ووجّه سموه بصرف المكرمة التي تُعد الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة وأنديتها، على الفور لكي تستفيد منها الأندية الرياضية في التحضير للموسم الرياضي الجديد وتدعم ألعابها الرياضية وتجهز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وذلك لحصد مزيد من الإنجازات والألقاب على المستوى المحلي والقاري.

وشملت المكرمة 19 نادياً في الإمارة حققت ألقاباً وبطولات في الموسم الماضي وهي كالتالي: 10 أندية رياضية: الشارقة وكلباء وشركة كلباء لكرة القدم، والبطائح وخورفكان والحمرية، ودبا الحصن والذيد والمدام ومليحة، وثمانية أندية تخصصية: الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للرياضات البحرية، والشارقة للشطرنج، والشارقة للشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والشارقة للصقارين، إضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.

. 19 نادياً بالإمارة تشملها المكرمة بعد تحقيقها ألقاباً وبطولات في الموسم الماضي.