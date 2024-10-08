اختتام «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية» في حديقة مشرف

اختتم «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية» الذي نظمه «مجلس دبي الرياضي» بالتعاون مع بلدية دبي في حديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج للعام الثاني على التوالي، وأقيم في مضمار تم تصميمه بشكل فريد وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

وفاز في «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية لفئة المحترفين للرجال لمسافة 56 كيلومتراً»، أجيت سلمان بطل النسخة الماضية، حيث فاز بالمركز الأول، تلاه ريان هانت، ثم مارو رودولف. وفي سباق السيدات، فازت فيكي والشاو بالمركز الأول، تلتها راشيل ديلاوني، فيما حلّت روبين جيمس أو كونور في المركز الثالث.

وفي «سباق الدرّاجات الهوائية الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً للرجال» فاز أشرف خضيري بالمركز الأول، تلاه فيتور كارفالهو، ثم ألمير موجيك، وفي سباق السيدات فازت ماديسون بلاك بالمركز الأول، تلتها ريبيكا إليس، وحصلت باتي كينبرجر على المركز الثالث.

وفي «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية لفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً للرجال» فاز رونالد فيرونا بالمركز الأول، تلاه مارلون ميندوزا، ثم فلورين دانيل ليي، وفي سباق السيدات فازت أندريجا بريل بالمركز الأول، تلتها كريستينا زابولوتكو، وحلّت فيونا بادون ثالثة.

وفي «سباق الدرّاجات الهوائية الرملية لفئة الهواة مسافة 37 كيلومتراً للرجال» فاز آبيل ديستاكامينتو بالمركز الأول، تلاه ألفيان حسين، ثم فريدريك جو.

وفي «سباق الدرّاجات الهوائية الجبلية لفئة المبتدئين مسافة 18 كيلومتراً للرجال» فاز رومالدو جوكين بالمركز الأول، تلاه نيك راي، ثم لاندون هولت، وفي سباق السيدات فازت سارة براون بالمركز الأول، تلتها إيكاترينا سوليمانوفا، ثم مادلين والش.

وفي «سباق الدرّاجات الرملية لفئة المبتدئين مسافة 18 كيلومتراً للرجال» فاز كليف بارسونز بالمركز الأول، تلاه فرانسيس جي آر، وحلَّ كرستيان هين ثالثاً، وفي سباق السيدات فازت صنشاين سلجادو بالمركز الأول.

وتم تصميم مضمار الدرّاجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص، لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر الدرّاجون بين الأشجار مع مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات، هي: المساران الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأحمر بطول 30 كيلومتراً.