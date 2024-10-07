الوصل يفاوض "مدرب عالمي كبير"

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن نادي الوصل تواصل مع المدرب هيرفي رينارد ليتولى تدريب الفريق خلال الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "فووت ميركاتو" الفرنسية إن الوصل ينافس الأهلي والقادسية السعوديان على كسب خدمات المدرب الذي سبق له تدريب العديد من المنتخبات أبرزها السعودية والمغرب وساحل العاج وزامبيا، بينما آخر محطاته التدريبية كانت قيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وأوضحت أن رينارد يحظى باهتمام كبير من أندية دوري روشن السعودي، خصوصاً ناديي الأهلي والقادسية، بينما استفسر نادي الوصل (بطل دوري أدنوك للمحترفين) عن إمكانية التعاقد مع المدرب الفرنسي.

يذكر أن الوصل يقوده حالياً المدرب الصربي ميلوش ميليوفيتش الذي قاد الفريق لتحقيق إنجازاً تاريخياً في الموسم الماضي، بحصده الثنائية الدوري والكأس بعد غياب 14 عاماً عن البطولات المحلية، بينما تعثر الفريق في آخر ثلاث مباريات له بخسارته أمام أندية العين والأهلي السعودي وأخيراً خورفكان.