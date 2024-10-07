الوحدة يفاجئ العين.. «الكلاسيكو عنابي»

ضاعف الوحدة أوجاع العين، وهزمه على أرضه وبين جمهوره (2-1) في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليرفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد «الزعيم» عند سبع نقاط في المركز السادس وله مباراة مؤجلة.

وجاء «كلاسيكو أبوظبي» حماسياً وسريعاً، خصوصاً من جانب العين الذي دخل أجواء «الكلاسيكو» أسرع من الوحدة، فكان الطرف الأكثر سيطرة ونشاطاً على المرمى، واستطاع أن يُترجم أفضليته بهدف بعد عرضية بندر الأحبابي التي وصلت إلى سفيان رحيمي قبل المدافع أحمد نورالله وسددها داخل المرمى «17».

ولكن العين عاد وكرر سيناريوهات مشابهة في مباريات سابقة فتراجع بعد الهدف، ما منح الفرصة لـ«العنابي» لإثبات حضوره في المباراة، ومن إحدى المحاولات وقع المدافع كوامي في المحظور، وأبعد الكرة من أمام فاكوندو بيده ليحتسبها الحكم الإيطالي دافيدي ماسا ضربة جزاء، انبرى لها عمر خريبين ونفذها بنجاح «40».

وكاد بعدها كاكو أن يُدرك التقدم من جديد لمصلحة العين من تسديدة أطلقها من داخل الصندوق، أبعدها الحارس محمد الشامسي إلى ضربة ركنية «43».

ودخل العين الحصة الثانية باندفاع هجومي، فضيّق الخناق على الوحدة، وحاصره في نصف ملعبه، لكن النتيجة جاءت على عكس مجريات اللعب، حينما نجح فاكوندو في استغلال كرة مرتدة من الحارس خالد عيسى، وأكملها في المرمى «64».

وأسفر ضغط «الزعيم» المتواصل عن تسجيل هدف التعادل عبر الوافد الجديد جينو إنفانتينو، لكن تقنية الفيديو (الفار) ألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد «88».

وفي مباراة ثانية، أكمل شباب الأهلي انتصاراته، وحقق فوزه الخامس على التوالي على حساب بني ياس (5-1) على ملعب الشامخة، ليواصل الصدارة برصيد 15 نقطة، وبقي «السماوي» عند سبع نقاط.

وانتظر الفريق الضيف حتى الدقيقة 34، ليُسجل له لوكا ميليفوغيفيتش أول الأهداف من ضربة رأسية.

وبعد هذا الهدف بثماني دقائق، أكمل بني ياس المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد مدافعه جواو فيكتور بشكل مباشر.

وعزز لاعب بني ياس يوسف نيكتيه تقدم شباب الأهلي بعد أن سجل بالخطأ في مرمى فريقه «50»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليصحح خطأه ويقلّص الفارق من كرة عرضية لعبها بيسراه في المرمى «57».

وبعدها سجل سردار أزمون هدف شباب الأهلي الثالث من مجهود فردي مميّز «63»، ووضع البديل مؤنس دبور بصمته بتسجيل الهدف الرابع من انفراد بالمرمى «87»، واختتم سعيد عزت الله أهداف شباب الأهلي من ضربة جزاء «90+2».

بدوره، حقق الشارقة فوزاً بشق الأنفس على حساب ضيفه العروبة (2-1)، ليشارك شباب الأهلي في الصدارة بـ15 نقطة، إذ تقدم كايو لوكاس لأصحاب الأرض بهدفين سجلهما من ضربتي جزاء «58» و«69»، قبل أن يُقلّص أنور عبدالله الفارق للعروبة بتسجيله هدفاً «84» ليظل فريقه دون رصيد من النقاط.

وظهر «الملك» بعيداً بعض الشيء عن مستواه في الشوط الأول على الرغم من استحواذه على مجريات اللعب، لكن الفريق عانى سوء اللمسة الأخيرة أمام المرمى.