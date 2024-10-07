تمديد فترة التسجيل في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

قرّرت اللجنة المنظمة للنسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» تمديد فترة التسجيل إلى يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر، نظراً للإقبال الكبير على المشاركة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة للمشاركة.

وينظم الدورة مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتتضمن الدورة ثماني ألعاب رياضية جماعية وفردية هي البولينغ، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والبادل، والريشة الطائرة، والرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية التي تمت إضافتها إلى برنامج الدورة هذا العام.