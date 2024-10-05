"النصر" يعود بلحن جديد للمهاجم علي مبخوت

قاد المهاجم الفذ علي مبخوت فريقه النصر للفوز على ضيفه عجمان، 3-1، اليوم السبت، على استاد آل مكتوم، ضمن المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، لتعود أفراح "العميد" بعدما كانت قد توقفت في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الوصل والجزيرة بالنتيجة نفسها 1-3.

ورفع مبخوت سجله التهديفي في دوري أدنوك للمحترفين إلى 221 هدفاً (218 مع فريقه السابق الجزيرة، وثلاثة مع النصر).

وكان عجمان البادئ بالتسجيل عن طريق المغربي وليد أزارو "29"، قبل أن يدرك العاجي عبدالله توريه التعادل للنصر "45+4".

وفي الشوط الثاني، تمكن علي مبخوت من ترجمة أفضلية النصر بتسجيله هدفي الحسم "62"و "75".

وبذلك رفع النصر رصيده للنقطة التاسعة، وصعد مؤقتا للمركز الرابع، في حين بقي عجمان عند ثلاث نقاط في المركز الـ11.