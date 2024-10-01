العين يواجه الغرافة في استاد البيت اليوم

يعود فريق العين إلى الساحة القارية رافعاً شعار التعويض أمام مضيفه الغرافة القطري، في المواجهة التي ستجمع بين الطرفين في الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد البيت (الخور)، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة)، وذلك بعد أن تعثر بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الأولى في مواجهة السد القطري.

وأكثر ما يعزّز حظوظ «الزعيم» في تحقيق النقاط الثلاث هو الحالة الجيدة التي يمر بها اللاعبون، الذين حجزوا مكانهم في المرحلة الثانية من كأس القارات على حساب نادي أوكلاند سيتي إف سي النيوزيلندي بالفوز 6-4، إلى جانب الانتصار المثير على الوصل في مباراة «الكلاسيكو» 4-2 ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المستبعد أن تشهد تشكيلة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي يعرف منافسه القطري جيداً خلال مشواره السابق مع الدحيل، أي تغييرات، ويتوقع أن يواصل الاستعانة بخطة «المهاجم الوهمي» التي ظلت من مباراة لأخرى تؤتي أكلها، على حساب وجود الهداف التوغولي لابا كودجو الذي بدأ يفقد خانته بصورة تدريجية.

في المقابل، لا يمر الغرافة، صاحب الأرض والجمهور بأفضل حالاته، إذ تعرض في الجولة الأولى للهزيمة صفر-3 من استقلال طهران الإيراني، وخسر كذلك في البطولة القطرية المحلية 2-4 في مواجهة السد، لكن هذه الصعوبات قد تتحوّل إلى دافع للفريق، إذ إن الانتصار على فريق بحجم العين يمكن أن يعيد له الاستقرار ويمنحه دفعة كبيرة.

يُذكر أنه على الرغم من عراقة الفريقين، إلا أن مواجهة اليوم هي الأولى في تاريخ لقاءات الطرفين في المسابقة الآسيوية، علماً أن مواجهة وحيدة جمعت بينهما سابقاً، لكنها كانت في البطولة الخليجية للأندية أبطال الدوري في 2001، وهي التي حسمها «الزعيم» بنتيجة 1-صفر.

• الفريقان التقيا مرة واحدة فقط في البطولة الخليجية للأندية عام 2001 انتهت عيناوية 1 - صفر.

برنامج تأهيلي للثلاثي المصاب

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عبر حسابها الرسمي على «إكس» عن تخلف الثلاثي لابا كودجو، ومحمد عباس، وعيسى خلفان عن مرافقة بعثة «الزعيم» إلى الدوحة، وذكر النادي أن الثلاثة لايزالون يخضعون لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.