أساطير كرة القدم يلعبون «السلة» في أبوظبي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إقامة مباراة كرة سلة تحت عنوان «لقاء الأساطير»، التي يخوضها ستة من ألمع أساطير كرة القدم في العالم، ضمن فعاليات «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، يوم 5 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

ويخوض المباراة النجم البرازيلي الشهير روبيرتو كارلوس والبرتغالي لويس فيغو وأسطورة الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس، في مواجهة ضد الساحر رونالدينيو والهداف تيري هنري والمدافع الشهير جيرارد بيكيه.

وقال كاسياس: «أتطلع بشدة للعب ضد رونالدينيو وتيري هنري وبيكيه مرة أخرى. نرغب في تقديم تحدٍ جديد ومشوق لجمهورنا من خلال نقل قوة المنافسة المعهودة في كرة القدم، ولكن هذه المرة في ملعب كرة سلة. ولدينا فريق متنوّع ومميز، لكنني صاحب الخبرة الأوسع في استخدام اليدين من بين اللاعبين الستة، لذا أتمنّى أن أستفيد من هذه الخبرة في المباراة».

من جانبه، قال بيكيه: «ستكون هذه المباراة لحظة تاريخية لا تُنسى، حيث ستشهد مواجهة غير مسبوقة بيننا في رياضة كرة السلة. وسبق لنا أن قدمنا مباريات حماسية في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة ستكون المنافسة أكثر تنافسية وإثارة. ولطالما استمتعت بمتابعة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسأقدّم إلى جانب رونالدينيو وهنري أداء استثنائياً».