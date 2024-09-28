إصابة جديدة في صفوف العين تعكر فرحة كريسبو بـ «الكلاسيكو»

تعكرت فرحة مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بسبب إصابة لاعب خط وسط فريقه، الدولي محمد عباس، خلال مواجهة «الكلاسيكو» التي فاز فيها العين بنتيجة 4-2 على حساب الوصل، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي الإصابة التي تتزامن مع وجود الثلاثي خالد الهاشمي ويحيى نادر ولابا كودجو في قائمة المصابين، في قت سيعاني فيه الفريق من ضغط المباريات خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال كريسبو في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول إصابة اللاعب محمد عباس الذي غادر أرضية الملعب في منتصف الشوط الأول: «لا أود الحديث عن الإصابات. لدينا عدد من اللاعبين الذين يعانون من الإصابات. لقد شارك كوامي في المباراة وهو عائد للتو من إصابة، وقد تلقى محمد عباس ركلة في قدمه خلال المباراة».

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريقه يواجه ضغطاً من المباريات بسبب «الروزنامة» وأن عليه التكيف معها، وقال: «علينا تقبل ضغط المباريات. نحن نعمل لكي يتعافى اللاعبون بصورة سريعة لأننا سنواجه بعد ذلك مباراة أخرى، وحينما تكون لدينا فرصة للحصول على استراحة سيتم استدعاء اللاعبين لمنتخبات بلادهم، وبالتأكيد هذا هو قدر الأندية الكبيرة».

ورداً على سؤال حول ضرورة أن يكون لدى العين فريقان لمواجهة ضغط المباريات، قال: «لدي مجموعة رائعة من اللاعبين وتكمن قوتها في التماسك. نحن حالياً في طور البناء استعداداً لما ينتظرنا في المستقبل، نحن نتحسن في بعض الجوانب، وقد أظهرنا شخصية قوية في مباراة الوصل يجب أن نواصل عليها».

وأبدى كريسبو، الذي يقود «الزعيم» للموسم الثاني على التوالي، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الوصل أكثر من النتيجة النهائية، وقال: «نحن سعداء بالنتيجة ولكن بصورة أكثر بالأداء الذي قدمه الفريق، الفوز بنتيجة كبيرة على حامل اللقب هو مصدر سعادة».

ميلوش: لا نشعر بالخجل

قال مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، إن فريقه خسر ثلاث نقاط في مشوار بطولة الدوري، وإن هذه الهزيمة جاءت أمام فريق قوي، مؤكداً أنه لا يمكنه الشعور بالخجل من النتيجة التي انتهت عليها المواجهة.

وشدد ميلوش في حديثه على أهمية الاستفادة مما حدث خلال المباراة، وقال: «المهم بالنسبة لنا هو أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها في هذه المباراة حتى لا تتكرر معنا في المباريات المقبلة التي تنتظرنا».